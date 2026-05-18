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Berkshire Hathaway, più aerei meno food
Compra 39,8 milioni di azioni Delta Airlines, vende Constellation Brands e Domino's Pizza
Berkshire Hathaway, il fondo creato dall'oracolo di Omaha, al secolo Warren Buffett ha reso note le partecipazioni azionarie di fine trimestre. In un documento depositato alla Sec, la Securities and Exchange Commission, ossia l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza delle borse negli Stati Uniti la società ha fornito un quadro del portafoglio di Berkshire sotto la direzione del nuovo ceo...
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EFA News - European Food Agency
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