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Ismea: domande di finanziamento per 80 mln euro
Presentati 18 progetti nell'agroalimentare
Chiude oggi lo sportello di Ismea Investe, la misura dedicata alle società di capitali operanti nel settore agroalimentare. Alla scadenza risultano presentati 18 progetti di investimento, tra finanziamenti agevolati e interventi a condizioni di mercato, con richieste di finanziamento pari a 80 milioni di euro (201 milioni di euro, invece, i finanziamenti erogati dal 2018 e il 2025).Un risultato che...
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EFA News - European Food Agency
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