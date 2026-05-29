RiminiWellness/3. Focus sul turismo del benessere





Il turismo del benessere è uno dei temi protagonisti della seconda giornata di RiminiWellness 2026. I lavori sono partiti questa mattina con il seminario sullo Slow Tourism promosso da CNA Benessere e Sanità Emilia-Romagna e CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna. L'incontro, moderato da Elisa Muratori, responsabile CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna, si è aperto con Laura Sillato, presidente CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna.

“Il turismo slow e wellness rappresenta una delle traiettorie più interessanti e strategiche per il futuro dell’Emilia-Romagna - ha detto Roberta Frisoni, assessore al turismo, commercio, sport della Regione Emilia-Romagna - Cresce, infatti, la domanda di esperienze che uniscono benessere, attività outdoor, mobilità dolce, enogastronomia e scoperta autentica dei territori. La nostra regione ha tutte le caratteristiche per essere protagonista di questo cambiamento, I dati confermano questa tendenza: secondo il Forum Ambrosetti il turismo sportivo e outdoor rappresenta oggi l’8% degli arrivi turistici in Italia e il 14% delle presenze complessive. In Emilia-Romagna oltre due persone su tre praticano sport o attività fisica e il territorio si conferma tra i più dinamici del Paese”.

Il focus è proseguito nel pomeriggio con l'incontro "Gli scenari futuri del wellness tourism", volto a esplorare come la cultura della salute stia trasformando viaggi, hotellerie e settore congressuale. L'appuntamento, guidato dall'industry expert Paola Rizzitelli, è arricchito dalla partecipazione di Annalisa Giannini, responsabile sviluppo clienti divisione Event & Conference di IEG; Raffaella Disipio, direttore Italcares Confindustria Federterme; Giacomo Bullo, corporate communication manager ALMA, e Carlo Goretti, COO di Acqua e Terme di Fiuggi.

5 milioni di sedentari in meno

Dalla trasformazione digitale del fitness al valore economico e sociale dello sport, passando per turismo, benessere e nuovi modelli di engagement: questi i temi al centro dell’Osservatorio Valore Sport di TEHA – The European House Ambrosetti, protagonista oggi a RiminiWellness con un confronto sulle prospettive del settore sportivo italiano. Tra i dati emersi, il calo della sedentarietà in Italia, con quasi 5 milioni di inattivi in meno nell’ultimo decennio, e la crescita di strumenti digitali e formule di allenamento sempre più flessibili e personalizzate.

Al centro del confronto anche l’evoluzione del fitness e il ruolo dell’innovazione nell’esperienza sportiva. Ampio spazio anche al valore economico dello sport: secondo i dati presentati, la filiera estesa genera oggi l’1,5% del PIL nazionale e il 13,6% dell’occupazione, confermandosi un comparto strategico per il sistema Paese e il Made in Italy.

È emersa inoltre la necessità di continuare a investire in infrastrutture, accessibilità e cultura sportiva. Il panel con Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista sportivo, Matteo Conti, direttore marketing strategico di Amadori, Dino Lanaro, personal trainer, attore e conduttore tv, e Eduardo Montefusco, founder e ceo di FitActive ha approfondito il valore dello storytelling sportivo e il ruolo di brand e community nel creare coinvolgimento attorno allo sport.

Scienza della nutrizione e cucina italiana

Presentata questa mattina a Rimini Wellness 2026, ALMA Culinary Wellness Solutions ha fatto il suo debutto europeo ufficiale davanti a una platea di professionisti del settore wellness, hospitality e nutrizione. L'occasione è stata il panel “Il gusto della performance: la scienza dell'alimentazione incontra la grande cucina italiana”, moderato dalla giornalista e coach di salute integrativa Nina Gigante.

Al confronto hanno preso parte Filippo Tawil, co-fondatore e direttore culinario di ALMA Culinary Wellness Solutions, Francesca Giopp, nutrizionista della divisione. Durante l'incontro è emerso come il concetto di benessere stia ridefinendo le aspettative dei consumatori, sempre più orientati verso un'alimentazione capace di unire piacere, salute e performance.

Uno sguardo al domani

Sabato 30 maggio RiminiWellness si proietta al domani con il Global Fitness Leaders Meeting presso la Sala Tulipano situata al Padiglione B6, che riunirà i vertici del settore da oltre 20 Paesi. Netflix svelerà in anteprima lo show Physical Italia: da 100 a 1 alle 16:45 nella Wellness Arena, in Hall Sud.

Riflettori puntati anche su The Art of Movement, il grandioso show firmato Freddy che dalle 12:00 alle 13:30 andrà in scena sul palco centrale della Wellness Arena (Hall Sud) con i ginnasti delle nazionali FGI, la compagnia Kataklò e i finalisti di Amici 25; questi ultimi incontreranno i fan anche per l'esclusivo meet&greet dalle 10:00 alle 11:00 presso lo stand 126 al padiglione C5.