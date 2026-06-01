RiminiWellness, la fiera dei record

RiminiWellness 2026 si è chiusa ieri alla Fiera di Rimini e sulla Riviera con un'edizione che ha scritto una nuova pagina nella storia della manifestazione di IEG. Le presenze complessive sono cresciute del 15%, mentre la partecipazione internazionale segna un 25% con visitatori da 140 Paesi (tra le provenienze più curiose quelle da Guernsey, un'isola britannica nella Manica, e dalle Isole Vergini) a conferma della traiettoria di sviluppo intrapresa da IEG e del crescente ruolo di RiminiWellness come riferimento globale per il fitness, lo sport, il benessere e la sana alimentazione. "Nel suo 20° anniversario - spiega una nota della fiera - la manifestazione ampliato la propria capacità di attrazione, consolidando il dialogo tra business, innovazione, formazione e coinvolgimento del pubblico. È stata l’edizione più ricca e grande di sempre".

Distribuita su 30 padiglioni e oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor, RiminiWellness 2026 ha ospitato oltre 400 brand espositori e una vasta community di professionisti, buyer e appassionati da tutto il mondo. Un’edizione proiettata al futuro anche con 30 start up di settore. Un modello che oggi attrae sempre più la presenza di brand anche da altri comparti, riconoscendo in questa fiera un'opportunità strategica per raggiungere nuovi target e costruire relazioni con una community più ampia, connessa e qualificata.

Per quattro giorni RiminiWellness ha proposto 2.000 ore di allenamenti e 12 palchi sempre attivi. Nell'area Active sono state presentate discipline inedite per lo stare in forma e nuove evoluzioni delle attività più consolidate, confermando questa fiera quale osservatorio privilegiato delle tendenze che guideranno il settore negli anni a venire. Un segnale significativo arriva dalla crescita della partecipazione degli under 30, un pubblico informato e consapevole per il quale RiminiWellness è divenuto un luogo di riferimento – con una forte dimensione sociale e lifestyle - per approfondire i temi di salute, movimento e qualità della vita.

Sono 120 i buyer ospitati da 36 Paesi grazie alla collaborazione con ICE Agenzia, che ha curato la selezione e l’incoming di operatori e industry leader di operatori dagli USA, mercato leader nel settore del fitness e del benessere, dal Golfo e dell’Asia Centrale, e dal Nord Africa. Presenze di rilievo che si sommano 150 stakeholder, opinion leader ed esperti delle principali organizzazioni mondiali del settore. RiminiWellness è oggi uno spazio in cui le dinamiche globali della wellness industry si incontrano, si confrontano e trovano direzione, proponendo ispirazione e senso di community al business. Tra i grandi appuntamenti internazionali dell’edizione 2026, il World Active Summit che ha riunito i leader del settore da ogni continente sui temi strategici per fare dell'attività fisica una priorità dell'agenda globale della salute pubblica; il Global Fitness Leaders Meeting, con un confronto tra rappresentanti di oltre 20 Paesi su formazione e standard internazionali; l'Osservatorio Valore Sport di TEHA – The European House Ambrosetti che ha offerto una lettura strutturata del valore economico e sociale dello sport italiano, tra trasformazione digitale, turismo e nuovi modelli di engagement.

L'energia di RiminiWellness ha attraversato i confini fieristici per raggiungere tutta la Riviera. La 4a edizione di RiminiWellnessOFF, in collaborazione con il Comune di Rimini, ha coinvolto la community globale di appassionati e sportivi con 200 appuntamenti tra Parco del Mare, spiaggia, centro storico ed entroterra.

RiminiWellness dà appuntamento al 2027, dal 27 al 30 maggio.