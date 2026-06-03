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Barry Callebaut, cambio di rotta
La multinaziobale del cioccolato punta agli Usa e a una crescita dei volumi tra il 2% e il 4%
Il gruppo Barry Callebaut, leader mondiale nella produzione di cioccolato e prodotti a base di cacao di alta qualità e alternative al cioccolato, ha annunciato "Focus for Growth" (Focus sulla crescita), piano d'azione per accelerare le prestazioni operative e finanziarie. Al servizio di oltre 15.000 clienti a livello globale, il piano del gruppo "riflette un chiaro cambio di rotta", come riporta il...
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EFA News - European Food Agency
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