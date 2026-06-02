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Agrifood Ue, aumenta del 43% il surplus commerciale
A febbraio avanzo a 4,4 miliardi: export a 18,6 miliardi di euro
Nel febbraio 2026 il surplus commerciale agroalimentare dell’UE è aumentato, raggiungendo 4,4 miliardi di euro, un incremento del 43% rispetto a gennaio con un dato sostanzialmente in linea rispetto ai livelli del febbraio 2025. Lo rende noto l'ultimo monitor della direzione generale dell-Agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Ue secondo cui "sebbene sia le esportazioni che le importazioni abbiano re...
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EFA News - European Food Agency
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