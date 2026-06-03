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Ue approva 54 mln di aiuti di Stato all'agricoltura spagnola
Per le aziende agricole colpite da aumento carburanti
La Commissione approva 54 milioni di aiuti di Stato per la Spagna a favore delle aziende agricole colpite dall'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato relativi alla crisi in Medio Oriente (METSAF) adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026. Il regime copre l'aumento dei prezzi del...
Fc - 60614
EFA News - European Food Agency
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