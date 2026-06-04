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Formaggi Dop e Igp: export oltre 3,3 mld euro
Numeri da record ma sui prodotti italiani pesano le tariffe Usa e l'italian sounding
Un comparto in salute, capace di spingere l’acceleratore sull’export, ma costretto a navigare nella tempesta delle tensioni geopolitiche e delle barriere tariffarie. È questa la fotografia scattata da Afidop (Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp) in occasione della sua 36ª assemblea annuale, svoltasi venerdì 29 maggio presso la Masseria San Giovanni, presso I Luoghi di Pitti ad Altamura. L’asso...
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EFA News - European Food Agency
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