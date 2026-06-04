Formaggi Dop e Igp: export oltre 3,3 mld euro

Un comparto in salute, capace di spingere l’acceleratore sull’export, ma costretto a navigare nella tempesta delle tensioni geopolitiche e delle barriere tariffarie. È questa la fotografia scattata da Afidop (Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp) in occasione della sua 36ª assemblea annuale, svoltasi venerdì 29 maggio presso la Masseria San Giovanni, presso I Luoghi di Pitti ad Altamura. L’asso...