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Rincaro carburanti: UE sostiene imprese pesca spagnole
Rimborsi di 0,2 euro per ogni litro di gasolio acquistato tra il 22 marzo e il 30 giugno
La Commissione Europea ha approvato un regime spagnolo di aiuti di Stato da 25 milioni di euro per sostenere le imprese di pesca che devono far fronte all'aumento dei prezzi del carburante a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026.L'aiuto...
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EFA News - European Food Agency
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