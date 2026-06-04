Sicilia, 45 milioni per porti ed ex manifattura tabacchi

Oltre 45 milioni di euro per il miglioramento delle infrastrutture portuali e viarie siciliane e per il restauro dell'ex Manifattura Tabacchi di Comiso, in provincia di Ragusa, in Sicilia. Il governo regionale, su indicazione del presidente Renato Schifani, ha approvato oggi nel corso della seduta di giunta la proposta di riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-27, destinando le risorse...