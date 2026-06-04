Libri. Il vino, istruzioni per l'uso

Il vino è davvero complicato oppure siamo stati abituati a raccontarlo nel modo sbagliato? Nel tempo si è circondato di parole difficili, rituali e tecnicismi che spesso hanno trasformato un piacere spontaneo in una materia da specialisti. Così il vino, nato per accompagnare la convivialità e la gioia dello stare insieme, è finito troppo spesso sul banco dell'esame.

Con il suo libro intitolato "Il vino per chi pensa di non saperne niente" (edito da Centro studi assaggiatori) Luigi Odello, enologo di formazione e studioso della percezione sensoriale, compie un'operazione tanto semplice quanto rivoluzionaria: restituisce il vino alle persone. Lo fa con un linguaggio chiaro, brillante e scientificamente rigoroso, accompagnando il lettore in un viaggio attraverso vista, olfatto, gusto e tatto.

Ogni sensazione viene spiegata attraverso le sue cause, collegando ciò che accade nel vigneto e in cantina a ciò che si percepisce nel bicchiere. Niente gergo incomprensibile, niente descrittori usati per impressionare: solo relazioni logiche che permettono di capire perché un vino appare, profuma e si comporta in un certo modo.

Il risultato è un libro che si legge con piacere e che insegna senza mai impartire lezioni. Perché il vino non è una prova da superare, ma una storia da leggere con i propri sensi. E questo libro fornisce finalmente l'alfabeto per farlo.

Il Centro Studi Assaggiatori, fondato nel 1990 per operare in chiave metodologica e di trasferimento della conoscenza nell’ambito delle scienze sensoriali, svolge, anche in partnership con Good Senses, la sua attività in cinque aree: edizioni, test di analisi sensoriale, formazione, gestione di organizzazioni non profit e ricerca. Editore de L’Assaggio, Sensory News, Coffee Taster e di oltre venti libri, ogni anno svolge test su centinaia di prodotti e percorsi formativi per centinaia di allievi. Gestisce la segreteria dell’International Academy of Sensory Analysis. Nel corso di oltre trent’anni di attività ha generato una banca dati di oltre 300.000 test sui consumatori e profilato in laboratorio 33.000 campioni di prodotti (o servizi) di oltre 170 tipologie.