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House of Carpano, il vermouth torna a casa
Inaugura nuovo locale sulla terrazza della Pista del Lingotto
C'ê attesa a Torino (e non solo) per la prossima inaugurazione della House of Carpano, con cui il marchio celebra 240 anni in collaborazione con un altro marchio storico piemontese, ossia Gerla 1927. L'evento è previsto in una tre giorni dal sapore d'antan, giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno. Con l'evento, Carpano entra, con tanto di drink list ed esperienze su misura, in luoghi storici dell...
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EFA News - European Food Agency
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