Onaf rinnova il consiglio

Un’Associazione che cresce, si rinnova e continua a impegnarsi per promuovere la cultura del formaggio italiano. Si è svolta a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo l’assemblea generale dei soci Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi, momento centrale della vita associativa e occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte nel 2025, approvare il rendiconto economico e rinnovare gli organi nazionali dell’associazione.

L’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2025. Nel corso dei lavori è stato evidenziato il ruolo sempre più centrale di Onaf nella formazione, nella divulgazione e nella valorizzazione della cultura casearia italiana. Nel 2025 Onaf ha organizzato 25 corsi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo 667 partecipanti e formando 515 nuovi assaggiatori, attraverso i corsi di primo livello, e 152 nuovi maestri assaggiatori, a seguito dei corsi di secondo livello. ’associazione conta oggi 44 delegazioni attive e oltre 2.400 soci attivi, confermandosi punto di riferimento per la conoscenza e la promozione del patrimonio lattiero-caseario italiano.

Tra i principali risultati dell’ultimo anno è stato ricordato il grande evento nazionale “Roma Capitale Città del Formaggio – Caput Casei”, svoltosi in Campidoglio, e la proposta presentata al Ministero dell’Agricoltura per l’istituzione della Giornata Nazionale del Formaggio il 12 luglio, giorno di San Lucio, patrono dei casari.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al progetto editoriale “Origini”, l’opera realizzata da Enrico Surra e dedicata alle produzioni casearie DOP e IGP italiane, che Onaf ha scelto di donare nel 2026 ai propri associati quale strumento di approfondimento e valorizzazione della cultura casearia.

Nel corso dell’Assemblea sono stati conferiti i riconoscimenti di Maestro Assaggiatore Onorario a Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, e al professor Giuseppe Licitra, autorevole studioso e ricercatore del settore lattiero-caseario.

L’Assemblea ha inoltre proceduto al rinnovo degli organi associativi tra cui il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale. Il primo atto del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, che sarà convocato nei prossimi giorni, sarà la nomina del presidente e l’assegnazione delle altre cariche associative previste dallo Statuto.

"L'assemblea generale - dichiara il presidente uscente Pietro Carlo Adami - rappresenta sempre uno dei momenti più importanti della vita associativa, perché consente di fare sintesi del lavoro svolto e di guardare con fiducia alle sfide future. Onaf continua a crescere grazie all’impegno delle Delegazioni, dei volontari e di tutti i soci che ogni giorno contribuiscono a diffondere la cultura del formaggio italiano. Al nuovo Consiglio Direttivo Nazionale spetterà il compito di proseguire nel percorso di sviluppo dell’Associazione, valorizzando la formazione, la divulgazione e il legame tra i formaggi, i territori e le comunità che li producono".