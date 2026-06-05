Grana Padano brilla nella Ville Lumiere

Dal 7 al 9 giugno il Consorzio Tutela Grana Padano sarà presente al Salon du Fromage et des Produits Laitiers, appuntamento professionale di riferimento per la filiera lattiero-casearia, in programma a Paris Expo – Porte de Versailles.Giunta alla 19ª edizione, la manifestazione riunirà per tre giorni oltre 300 espositori, 450 marchi e aziende provenienti da 15 Paesi, confermandosi un luogo di incontro strategico per produttori, buyer, distributori, retailer e operatori della ristorazione interessati a qualità, origine, innovazione e nuove tendenze del settore. Per il Consorzio si tratta della seconda partecipazione al Salon du Fromage, a conferma dell’importanza dell’evento come occasione di confronto con gli operatori internazionali e di promozione delle eccellenze Dop italiane.

A Parigi, il Consorzio accoglierà i visitatori presso lo stand P017, dove sarà possibile partecipare a degustazioni e scoprire da vicino le caratteristiche distintive, la qualità e la versatilità del Grana Padano Dop, uno dei formaggi più rappresentativi della tradizione casearia italiana. “La presenza al Salon du Fromage et des Produits Laitiers rappresenta per Grana Padano Dop un’importante occasione di incontro con professionisti e operatori del settore caseario internazionale”, commenta Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano. “Parigi è una piazza strategica per raccontare il valore di una Dop che unisce tradizione, qualità certificata e cultura del territorio. Attraverso degustazioni e momenti di confronto vogliamo continuare a promuovere la versatilità del Grana Padano Dop e rafforzare il dialogo con buyer, distributori, retailer e operatori della ristorazione”.

La partecipazione al Salon du Fromage sarà inoltre un’occasione per condividere i valori che caratterizzano il Grana Padano Dop: il legame con il territorio, il rispetto della ricetta tradizionale, la qualità garantita dal disciplinare e il ruolo di una filiera simbolo del Made in Italy agroalimentare.