Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Il re della tequila Jose Cuervo si fa "pronto da bere"
In Usa nuova gamma di cocktail in lattina per un mercato che vale quasi 4 mld di dollari
Che il settore globale dei ready-to-drink (RTD) alcolici continui a essere una delle poche aree in crescita del beverage alcol, nonostante il rallentamento generale dei consumi di alcol, lo dimostrano i numeri. Nel 2025 i volumi sono cresciuti del 3%, il tasso di crescita globale dal 2019 al 2025 è pari all'8% annuo, tanto per cominciare. Negli Stati Uniti i cocktail RTD a base spirit hanno raggiunto circ...
Fc - 60743
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency