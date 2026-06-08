Il re della tequila Jose Cuervo si fa "pronto da bere"

Che il settore globale dei ready-to-drink (RTD) alcolici continui a essere una delle poche aree in crescita del beverage alcol, nonostante il rallentamento generale dei consumi di alcol, lo dimostrano i numeri. Nel 2025 i volumi sono cresciuti del 3%, il tasso di crescita globale dal 2019 al 2025 è pari all'8% annuo, tanto per cominciare. Negli Stati Uniti i cocktail RTD a base spirit hanno raggiunto circ...