Ondine: volumi raddoppiati per la nuova campagna commerciale

Ondine si prepara a tornare sui banchi dell’ortofrutta italiana con una stagione che segna un nuovo passaggio di crescita per il progetto. L’avvio della campagna commerciale è previsto per la fine di giugno e i volumi disponibili saranno raddoppiati rispetto allo scorso anno, confermando il percorso di sviluppo di una referenza che punta a rafforzare il proprio ruolo nel segmento della frutta estiva premium.

Ondine nasce da un progetto internazionale che coinvolge cinque Paesi. In Italia la produzione e la valorizzazione commerciale di questa esclusiva varietà di pesche noci nettarine piatte sono affidate a quattro partner selezionati: Agrintesa/Alegra, Cico/Mazzoni, Greenyard e Naturitalia. Il prodotto cresce negli areali italiani più vocati, in particolare Calabria ed Emilia-Romagna, a cui si aggiungono Piemonte e Veneto con presenze più contenute.

“Il raddoppio dei volumi rappresenta un passaggio molto importante per Ondine in Italia, perché ci permette di dare maggiore continuità al progetto e di sostenere la crescita del prodotto con una presenza più strutturata sul mercato", dichiarano i partner italiani del progetto", aggiungendo che "la stagione 2026 sarà accompagnata da una campagna marketing dedicata, pensata per raccontare la nettarina piatta premium come uno snack estivo naturale, fresco e distintivo”.

Nel corso della stagione sarà introdotto anche un pack rinnovato, con una visual identity più chiara e diretta, pensata per rendere Ondine ancora più immediata e riconoscibile sul banco ortofrutta.