Corepla: Giorgio Quagliuolo è il nuovo presidente

Il consiglio di Amministrazione di Corepla ha nominato Giorgio Quagliuolo presidente del Consorzio, affidandogli la guida dell’organizzazione in una fase cruciale per il futuro della filiera italiana del riciclo, chiamata ad affrontare profonde trasformazioni economiche, industriali e normative.La nomina avviene in uno scenario di tensioni geopolitiche che stanno incidendo sui costi dell’energia e d...