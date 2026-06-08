Puglia: riduzione delle rese anche per vendemmia 2026

Programmare il futuro del vino pugliese partendo dall’equilibrio della filiera, dalla qualità delle produzioni e da una maggiore capacità di presidiare i mercati. È questo il percorso condiviso nel corso del Comitato vitivinicolo tenutosi oggi e convocato dall’assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Puglia Francesco Paolicelli, nella sede del Dipartimento regionale al ramo, alla pre...