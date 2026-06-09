Alfonsino si espande in Italia con Yo Agents

Alfonsino S.p.a. pmi innovativa specializzata nel servizio di food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha comunicato oggi l'avvio dell'attività commerciale del servizio di prenotazione tavoli su scala nazionale e la sottoscrizione di un accordo con Yo Agents S.r.l. hub commerciale e sales community italiana nata per collegare le aziende con una rete di oltre 2.000...