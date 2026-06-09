Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Alfonsino si espande in Italia con Yo Agents
Avviato oggi il servizio di prenotazione tavoli su scala nazionale
Alfonsino S.p.a. pmi innovativa specializzata nel servizio di food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha comunicato oggi l'avvio dell'attività commerciale del servizio di prenotazione tavoli su scala nazionale e la sottoscrizione di un accordo con Yo Agents S.r.l. hub commerciale e sales community italiana nata per collegare le aziende con una rete di oltre 2.000...
Fc - 60789
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency