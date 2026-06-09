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Sace e Simest in Sudafrica per il piano Mattei
Accordo con la Camera di Commercio Italo-Sudafricana per dare impulso alla presenza delle aziende italiane
Un nuovo impulso alla presenza delle imprese italiane in Sudafrica. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato da Sace, l’export credit agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze, e Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa depositi e prestiti, con la Camera di Commercio e Industria Italo-Sudafricana (ItalCham) nell’ambito...
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EFA News - European Food Agency
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