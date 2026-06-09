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La Doria: oltre 100 mln euro di investimenti tra 2025 e 2026
Operazioni finalizzate a sostenere il business dopo le ultime acquisizioni
La Doria – gruppo fornitore di specialità italiane private label tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta – prosegue il proprio percorso di sviluppo industriale con un piano di investimenti che, tra il 2025 e il 2026, supera i 100 milioni di euro complessivi. Dopo i circa 45 milioni di euro investiti nel 2025 (rispetto ai circa 30 milioni del 2024), il Gruppo prevede per il 2026 una spesa di c...
lml - 60795
EFA News - European Food Agency
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