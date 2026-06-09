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Ortona: mercato ittico portuale più sostenibile
Previsto intervento di riqualificazione energetica
Per il mercato ittico del Porto di Ortona si prospetta un'opera di radicale riqualificazione ed efficientamento. L'intervento si prospetta "sia per il rinnovo dei macchinari sia per il risparmio energetico prodotto nel loro utilizzo", ha spiegato Vincenzo Garofalo, commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.L'obiettivo è quello di valorizzare la pesca e...
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EFA News - European Food Agency
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