Bresaola Valtellina Igp: bene export tra luci e ombre

11.947 tonnellate prodotte (-5,47%), valore al consumo di 502 milioni di euro (+4,6%) ed export in crescita del 32,34%. Sono alcuni dei numeri più importanti che arrivano dal comparto della Bresaola della Valtellina Igp.Sul piano dei volumi, nel 2025, l'export ha totalizzato 836 tonnellate distribuite per il 64% nei Paesi UE (+17% sul 2024) e per il 36% nei Paesi extra UE (+70% sul 2024). A fronte...