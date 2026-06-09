Copagri protagonista agli Stati Generali Europei del Latte

“Il comparto lattiero-caseario sta vivendo da tempo una situazione estremamente delicata, sia sul versante nazionale che su quello comunitario, con migliaia di allevatori stretti nella morsa tra gli aumenti dei costi di produzione e le tensioni in atto sui mercati internazionali; fondamentale diventa, quindi, continuare a ragionare su interventi che vadano a riequilibrare i mercati e regolare la produzione europea di latte, anche attraverso strumenti che puntino sulla riduzione volontaria dell’offerta produttiva UE”. Lo ricorda il presidente della Copagri Tommaso Battista, dando conto delle motivazioni alla base degli Stati Generali Europei del latte, in programma il 16 e 17 giugno a Montichiari (BS).

L’iniziativa è promossa dallo European Milk Board-Emb, l’organizzazione europea che rappresenta oltre 100mila produttori e che riunisce le più importanti organizzazioni di allevatori di latte del Continente, fra cui l’Apl Pianura Padana, associata della Copagri, che si è fatta parte attiva nell’organizzazione di questo importante appuntamento durante il quale verranno gettate le basi per il futuro del comparto.

Agli Stati Generali Europei del latte, che si terranno in concomitanza con il ventesimo anniversario di fondazione dell’Emb, parteciperanno circa una ventina di delegazioni di produttori di latte provenienti da tutto il Continente europeo, i quali durante la parte privata dei lavori, in programma nella giornata di martedì 16 giugno, daranno vita a un animato dibattito per analizzare la situazione e le prospettive di sviluppo di un settore che rappresenta la spina dorsale del Primario comunitario.

Nella successiva giornata di mercoledì 17 giugno, in calendario dalle ore 10 presso il Garda Hotel di Montichiari, si terrà una conferenza stampa alla quale interverranno, fra gli altri, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida (in videocollegamento), il presidente dell’Emb Kjartan Poulsen, il presidente della Copagri Lombardia Roberto Cavaliere, anche in qualità di membro del direttivo dell’Emb e il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lombardia Floriano Massardi. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Copagri Tommaso Battista.