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Logistica. PepsiCo si affida ai camion a guida autonoma
Accordo con la startup Gatik per tutta la logistica del Nord America
PepsiCo si schiera tra le prime aziende mondiali ad adottare il trasporto con camion a guida autonoma segnando la più grande implementazione commerciale di trasporto merci autonomo fino ad oggi. La multinazionale beverage ha, infatti, annunciato una partnership strategica pluriennale con Gatik per introdurre il trasporto merci a guida autonoma nella catena di approvvigionamento alimentare e delle...
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EFA News - European Food Agency
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