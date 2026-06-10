L'Australia è nel programma Horizon Europe

La Commissione europea e l'Australia hanno concluso con successo i negoziati per l'associazione dell'Australia a Horizon Europe, il programma quadro dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione da 93,5 miliardi di euro. L'Australia si associerà al Pilastro II di Horizon Europe, che affronta le sfide globali nei settori del digitale, dell'industria e dello spazio; del clima, dell'energia e della mobilità; e dei prodotti alimentari, della bioeconomia e dell'agricoltura.

"Possiamo affrontare le sfide di domani solo insieme spiega Ekaterina Zaharieva, Commissaria europea per le Startup, la ricerca e l'innovazione - Ecco perché il futuro della scienza e della tecnologia dipende da forti partenariati internazionali, come quello tra l'UE e l'Australia. Insieme abbiamo già ottenuto risultati rivoluzionari come lo Square Kilometre Array, uno dei radiotelescopi più avanzati al mondo. Unendo le nostre forze nell'industria, nello spazio, nell'azione per il clima e nella bioeconomia, guideremo la prossima generazione di innovazioni trasformative".

Questo traguardo formalizza un partenariato scientifico già fiorente. Ad oggi, nell'ambito di Horizon Europe, le organizzazioni australiane hanno partecipato a 239 progetti. Evidenziando la caratura mondiale e l'eccezionale qualità del suo ecosistema di ricerca, quasi una domanda individuale su quattro proveniente dall'Australia viene selezionata per la partecipazione al programma, con un impressionante tasso di successo del 24,39%.

A partire da gennaio 2027, in base a un accordo transitorio, le entità australiane passeranno dalle regole dei paesi terzi, in cui solitamente dovevano autofinanziarsi o fare affidamento su limitate eccezioni per i finanziamenti, all'essere trattate come "entità ammissibili" di un paese associato. Ciò garantirà loro un accesso diretto e ordinario ai finanziamenti dell'UE nell'ambito del Pilastro II alle stesse condizioni degli Stati membri dell'UE, consentendo loro, ad esempio, di guidare consorzi di progetto.

Attualmente, 22 paesi extra-UE sono associati a horizon Europe: Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Isole Fær Øer, Georgia, Islanda, Israele, Corea, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Tunisia, Ucraina e Regno Unito.

I negoziati per l'associazione si sono conclusi con successo con il Giappone e l'Australia.i colloqui esplorativi si sono conclusi con l'India.

Background

L'Australia rappresenta un partner strategico importante per l'Unione europea, con una solida relazione bilaterale sviluppata nel corso degli ultimi tre decenni. Le fondamenta di questa collaborazione sono state gettate nel 1994 con la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.