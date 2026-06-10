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Scambi commerciali Ue, l'agroalimentare vince
Eurostat: le aziende di agricoltura, silvicoltura e pesca sono il 19,7% del totale
Negli ultimi decenni si è registrata una rapida espansione del livello del commercio internazionale di merci, considerato uno dei motori più importanti della globalizzazione, come dimostrato da "Globalisation patterns in EU trade and investment" (Modelli di globalizzazione nel commercio e negli investimenti dell'UE), pubblicazione online di Eurostat che presenta una sintesi delle recenti statistiche d...
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EFA News - European Food Agency
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