Serenissima, balzo dell'utile nel 2025

L'assemblea dei soci di Serenissima ha approvato il bilancio consolidato 2025, al termine di un anno caratterizzato da investimenti di importante entità. Il fatturato ha superato i 620 milioni di euro, mentre ammonta a 622.905.143 euro il fatturato consolidato, incrementato del 5,94% rispetto al 2024, con un Ebitda che raggiunge quota euro 39.167.357, con una crescita del 13,10% su base annua. In aumento anche l’utile netto, che si attesta a euro 16.182.589, registrando una crescita del 18,78% rispetto al 2024.

Nel triennio 2023-2025 il Gruppo Serenissima Ristorazione ha realizzato un piano di investimenti con più di 80 milioni destinati al potenziamento dei poli produttivi e logistici, al miglioramento della produttività e alla realizzazione del centro di produzione pasti di Melito, in provincia di Napoli. Nel 2025, il Gruppo Serenissima Ristorazione, ha investito più di 28 milioni per rafforzare ulteriormente la presenza del Gruppo nel business della ristorazione collettiva e commerciale, oltre che per dare ulteriore impulso alla diversificazione in nuove aree merceologiche e all’espansione internazionale. Il principale fronte degli investimenti ha riguardato proprio la capogruppo Serenissima Ristorazione e i centri di produzione, innovando i processi aziendali e produttivi, anche attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, per incrementare la produttività aziendale.

Tra gli interventi di maggior impatto sicuramente la finalizzazione degli interventi di completamento del centro di Boara Pisani (PD), uno dei più grandi d’Europa per la produzione di pasti in legame refrigerato, che conta più di 30mila mq di superficie.

Giunge a completamento anche l’operazione di ampliamento dell’Hub logistico della controllata Rossi Giants, che con una superficie complessiva di 20mila metri quadrati, si inserisce nella strategia di rafforzamento dei servizi di fornitura per il mercato Horeca da parte delle piattaforme di acquisto e logistiche di Gruppo, di cui fanno parte anche Fff, Imes e Pircher, oltre che per il potenziamento delle forniture intercompany.

Progetti e investimenti che nel 2025 si sono concentrati anche sul vero motore del suo sviluppo: le risorse umane che operano nelle società del Gruppo. La crescita professionale dei collaboratori si concentra nella Serenissima Corporate Academy, ospitata negli spazi del centro direzionale La Vela, progetto da oltre 14 milioni di euro realizzato dal Gruppo nell’ambito di un importante intervento di riqualificazione urbana. La struttura è stata progettata per accogliere uffici direzionali, spazi per la formazione moderni e tecnologicamente evoluti e una cucina sperimentale dedicata sia alla formazione sia alla ricerca e sviluppo di nuove proposte culinarie.

Negli ultimi anni, la strategia di espansione territoriale ha coinvolto anche le Regioni del Sud Italia, in particolare la Campania e la Sicilia. L’operazione principale riguarda la provincia di Napoli, dove il Gruppo ha realizzato lo scorso anno un importante centro di produzione a Melito di Napoli (NA), che oggi impiega oltre 150 collaboratori e collaboratrici. L’impianto è entrato a pieno regime nel 2025 e la struttura produce oggi 10 mila pasti al giorno, destinati alle scuole di Napoli e della provincia.