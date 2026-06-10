Ue, partenariato con 4 Stati dell'Africa subsahariana
Negoziati conclusi oggi con Comore, Madagascar, Mauritius e Seychelles: l'accordo protegge 135 IG
Oggi l'Ue e quattro Stati dell'Africa orientale e meridionale (ESA), ossia Comore, Madagascar, Mauritius e Seychelles, hanno concluso i negoziati per un Accordo di partenariato economico (APE) rafforzato. Il Commissario per il Commercio e la Sicurezza Economica, Maroš Šefčovič, ha partecipato in videoconferenza alla cerimonia di conclusione che si è svolta oggi a Mauritius.
Questo APE rappresenta il primo accordo di questo tipo firmato tra l'UE e i partner dell'Africa subsahariana e stabilisce un importante punto di riferimento per le future relazioni economiche tra UE e Africa. L'accordo rimarrà aperto all'adesione di altri Paesi dell'ESA: il partenariato fornirà un quadro solido per avvicinare l'UE e gli Stati dell'ESA sulla base di regole chiare e prevedibili.
L'obiettivo è promuovere le opportunità economiche e la diversificazione per entrambe le parti, sostenendo al contempo una più profonda integrazione economica regionale e continentale e lo sviluppo sostenibile negli Stati dell'ESA. Questo APE rafforzato aprirà nuove opportunità per i consumatori e le imprese di entrambi i continenti: offre un quadro di riferimento per un ambiente economico più prevedibile, competitivo e sostenibile, concentrandosi su aree centrali per le economie moderne basate sui servizi e sulla digitalizzazione. Consentirà inoltre a entrambe le parti di collaborare per difendere l'ordine internazionale basato sulle regole.
Una svolta per il commercio Ue
Questo accordo stabilirà un nuovo standard per le relazioni economiche tra UE e Africa, fornendo regole chiare e opportunità nei seguenti ambiti:
- servizi e investimenti: l'APE rafforzato migliora la certezza del diritto e le condizioni per le aziende che forniscono servizi nei rispettivi mercati. Offre inoltre maggiore prevedibilità agli investitori e garantisce un trattamento equo e non discriminatorio:
- appalti pubblici: le imprese avranno accesso a informazioni chiare e trasparenti sulle opportunità di appalto pubblico. Ciò faciliterà la partecipazione delle aziende di entrambe le parti alle gare d'appalto pubbliche e sosterrà i piani di crescita economica e modernizzazione previsti dagli Stati dell'ESA:
- proprietà intellettuale: l'APE rafforzato stabilisce un quadro moderno e prevedibile che copre tutte le principali categorie di proprietà intellettuale e rafforza gli strumenti di tutela per sostenere le industrie innovative e creative negli Stati dell'ESA. Proteggerà inoltre 135 Indicazioni Geografiche (IG) dell'UE in Madagascar, Mauritius e Seychelles dopo un periodo di transizione:
- commercio digitale: l'accordo faciliterà le transazioni digitali e il commercio elettronico senza l'applicazione di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche. Migliorerà la tutela dei consumatori online e ridurrà la burocrazia non necessaria. Ciò consente all'UE e ai Paesi dell'ESA di promuovere e sostenere il commercio digitale su scala più ampia:
- sostenibilità: l'intesa contiene impegni vincolanti e applicabili, oltre a disposizioni di cooperazione, in un capitolo dedicato al Commercio e allo Sviluppo Sostenibile. Questo copre una vasta gamma di temi come i diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e del clima (con l'Accordo sul clima di Parigi considerato un elemento essenziale), la parità di genere e la condotta aziendale responsabile. Tali impegni sosterranno il progresso degli obiettivi sociali e ambientali nei quattro Paesi africani.
EFA News - European Food Agency