Ue, partenariato con 4 Stati dell'Africa subsahariana

Oggi l'Ue e quattro Stati dell'Africa orientale e meridionale (ESA), ossia Comore, Madagascar, Mauritius e Seychelles, hanno concluso i negoziati per un Accordo di partenariato economico (APE) rafforzato. Il Commissario per il Commercio e la Sicurezza Economica, Maroš Šefčovič, ha partecipato in videoconferenza alla cerimonia di conclusione che si è svolta oggi a Mauritius.

Questo APE rappresenta il primo accordo di questo tipo firmato tra l'UE e i partner dell'Africa subsahariana e stabilisce un importante punto di riferimento per le future relazioni economiche tra UE e Africa. L'accordo rimarrà aperto all'adesione di altri Paesi dell'ESA: il partenariato fornirà un quadro solido per avvicinare l'UE e gli Stati dell'ESA sulla base di regole chiare e prevedibili.

L'obiettivo è promuovere le opportunità economiche e la diversificazione per entrambe le parti, sostenendo al contempo una più profonda integrazione economica regionale e continentale e lo sviluppo sostenibile negli Stati dell'ESA. Questo APE rafforzato aprirà nuove opportunità per i consumatori e le imprese di entrambi i continenti: offre un quadro di riferimento per un ambiente economico più prevedibile, competitivo e sostenibile, concentrandosi su aree centrali per le economie moderne basate sui servizi e sulla digitalizzazione. Consentirà inoltre a entrambe le parti di collaborare per difendere l'ordine internazionale basato sulle regole.

Una svolta per il commercio Ue

Questo accordo stabilirà un nuovo standard per le relazioni economiche tra UE e Africa, fornendo regole chiare e opportunità nei seguenti ambiti:

servizi e investimenti : l'APE rafforzato migliora la certezza del diritto e le condizioni per le aziende che forniscono servizi nei rispettivi mercati. Offre inoltre maggiore prevedibilità agli investitori e garantisce un trattamento equo e non discriminatorio:

: l'APE rafforzato migliora la certezza del diritto e le condizioni per le aziende che forniscono servizi nei rispettivi mercati. Offre inoltre maggiore prevedibilità agli investitori e garantisce un trattamento equo e non discriminatorio: appalti pubblici : le imprese avranno accesso a informazioni chiare e trasparenti sulle opportunità di appalto pubblico. Ciò faciliterà la partecipazione delle aziende di entrambe le parti alle gare d'appalto pubbliche e sosterrà i piani di crescita economica e modernizzazione previsti dagli Stati dell'ESA:

: le imprese avranno accesso a informazioni chiare e trasparenti sulle opportunità di appalto pubblico. Ciò faciliterà la partecipazione delle aziende di entrambe le parti alle gare d'appalto pubbliche e sosterrà i piani di crescita economica e modernizzazione previsti dagli Stati dell'ESA: proprietà intellettuale : l'APE rafforzato stabilisce un quadro moderno e prevedibile che copre tutte le principali categorie di proprietà intellettuale e rafforza gli strumenti di tutela per sostenere le industrie innovative e creative negli Stati dell'ESA. Proteggerà inoltre 135 Indicazioni Geografiche (IG) dell'UE in Madagascar, Mauritius e Seychelles dopo un periodo di transizione:

: l'APE rafforzato stabilisce un quadro moderno e prevedibile che copre tutte le principali categorie di proprietà intellettuale e rafforza gli strumenti di tutela per sostenere le industrie innovative e creative negli Stati dell'ESA. Proteggerà inoltre 135 Indicazioni Geografiche (IG) dell'UE in Madagascar, Mauritius e Seychelles dopo un periodo di transizione: commercio digitale : l'accordo faciliterà le transazioni digitali e il commercio elettronico senza l'applicazione di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche. Migliorerà la tutela dei consumatori online e ridurrà la burocrazia non necessaria. Ciò consente all'UE e ai Paesi dell'ESA di promuovere e sostenere il commercio digitale su scala più ampia:

: l'accordo faciliterà le transazioni digitali e il commercio elettronico senza l'applicazione di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche. Migliorerà la tutela dei consumatori online e ridurrà la burocrazia non necessaria. Ciò consente all'UE e ai Paesi dell'ESA di promuovere e sostenere il commercio digitale su scala più ampia: sostenibilità: l'intesa contiene impegni vincolanti e applicabili, oltre a disposizioni di cooperazione, in un capitolo dedicato al Commercio e allo Sviluppo Sostenibile. Questo copre una vasta gamma di temi come i diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e del clima (con l'Accordo sul clima di Parigi considerato un elemento essenziale), la parità di genere e la condotta aziendale responsabile. Tali impegni sosterranno il progresso degli obiettivi sociali e ambientali nei quattro Paesi africani. Inoltre, l'APE rafforzato consoliderà la cooperazione in agricoltura istituendo un partenariato agricolo per un dialogo rafforzato volto a sostenere catene del valore agroalimentari più sostenibili. L'attuazione dell'Accordo sarà supportata dalla cooperazione economica e allo sviluppo per rafforzare i quadri commerciali e di investimento nei quattro Paesi dell'ESA. Ciò contribuirà a guidare la trasformazione strutturale, a migliorare la governance economica e a sostenere l'integrazione regionale e continentale. Inoltre, l'APE rafforzato consoliderà la cooperazione in agricoltura istituendo un partenariato agricolo per un dialogo rafforzato volto a sostenere catene del valore agroalimentari più sostenibili. L'attuazione dell'Accordo sarà supportata dalla cooperazione economica e allo sviluppo per rafforzare i quadri commerciali e di investimento nei quattro Paesi dell'ESA. Ciò contribuirà a guidare la trasformazione strutturale, a migliorare la governance economica e a sostenere l'integrazione regionale e continentale.





Prossimi passi





Da parte dell'UE, le bozze dei testi negoziati saranno pubblicate a breve. I testi passeranno attraverso le procedure interne necessarie prima che la Commissione presenti la sua proposta al Consiglio per la firma e la conclusione dell'Accordo. Una volta adottato dal Consiglio, l'UE e gli Stati dell'ESA potranno firmare l'accordo. Dopo la firma, l'Accordo richiede il consenso del Parlamento Europeo e la decisione di conclusione del Consiglio per poter entrare in vigore. L'accordo entrerà ufficialmente in vigore non appena anche gli Stati dell'ESA lo avranno ratificato. Nel frattempo, le parti possono decidere di applicare l'accordo in via provvisoria.





"Il nostro accordo di partenariato economico con le Comore, il Madagascar, Mauritius e le Seychelles - spiega Maroš Šefčovič, Commissario per il Commercio e la sicurezza economica; Relazioni interistituzionali e trasparenza - è il primo accordo di libero scambio moderno e globale dell’UE con i partner dell’Africa subsahariana. L’accordo odierno volto a potenziarlo e modernizzarlo segna una pietra miliare storica nelle relazioni UE-Africa. Con quasi 10 miliardi di euro di scambi commerciali e 20 miliardi di euro di investimenti diretti esteri solo nel 2024, questo accordo sta già dando risultati tangibili: crea posti di lavoro, attira le imprese e aiuta i nostri partner dell’ESA4 a diversificarsi in settori a più alto valore aggiunto. La conclusione è solo l’inizio. È l’attuazione che trasforma l’ambizione in un’opportunità concreta. Pertanto, attendiamo con impazienza di lanciare a breve il nostro primo Forum economico congiunto UE-ESA per mettere in contatto le nostre comunità imprenditoriali e sbloccare il pieno potenziale di questo partenariato".



