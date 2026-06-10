Regione Toscana: fondi alle nuove Organizzazioni di Produttori

Approvate in Giunta regionale le disposizioni per l'attivazione del bando 2026 dell'intervento ‘Costituzione Organizzazioni di Produttori’ (intervento Srg02), misura prevista dal Piano Strategico della Pac 2023-2027 e finalizzata a sostenere i processi di aggregazione nel settore agricolo toscano.

L'intervento mette a disposizione una dotazione finanziaria di 200 mila euro e punta a favorire la costituzione e il consolidamento di nuove ‘Organizzazioni di Produttori’ (OP), riconosciute ai sensi della normativa europea, quale strumento fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese agricole e la loro capacità di stare sul mercato.

"L'aggregazione è una delle chiavi per garantire maggiore forza economica e competitività alle imprese agricole toscane. Con questo intervento vogliamo accompagnare la nascita di nuove organizzazioni capaci di creare valore per i produttori, migliorare il posizionamento sui mercati e rafforzare le filiere regionali", dichiarano il presidente Eugenio Giani e l'assessore regionale all'agricoltura Leonardo Marras.

L'obiettivo della misura è sostenere forme stabili di aggregazione tra produttori, favorendo una maggiore capacità di programmazione dell'offerta, l'incremento del valore delle produzioni commercializzate, una migliore integrazione nelle filiere agroalimentari e una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la catena produttiva.

In un contesto caratterizzato da mercati sempre più aperti e competitivi, le ‘Organizzazioni di Produttori’ rappresentano infatti uno strumento strategico per accrescere il potere contrattuale delle imprese agricole, migliorare l'organizzazione commerciale e promuovere percorsi di innovazione e sviluppo.

Il sostegno sarà rivolto alle ‘Organizzazioni di Produttori’ di nuova costituzione e sarà erogato per i primi due anni successivi al riconoscimento. Il contributo sarà calcolato sul valore della produzione commercializzata (Vpc) e sarà pari al 10% nel primo anno e all'8% nel secondo anno, fino a un massimo di 100 mila euro annui per ciascun beneficiario.

La misura si inserisce tra gli strumenti con cui la Regione Toscana sostiene la crescita organizzativa del sistema agricolo regionale, promuovendo modelli di sviluppo fondati sulla cooperazione tra imprese e sulla valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari.