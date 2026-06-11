Med.&A.: Carlo Miravalle confermato presidente

Carlo Miravalle è stato rieletto all’unanimità alla presidenza di Med.&A., l’Associazione Nazionale Agenti d’Affari in Mediazione e Agenti di Commercio punto di riferimento per gli operatori del commercio di vini sfusi in Italia. L’assemblea elettiva della compagine affiliata a Unione italiana vini, riunitasi ieri a Roma, ha confermato per il prossimo triennio il mandato all’intero Consiglio Direttivo, che vede Miravalle affiancato dai vicepresidenti Andrea Braconi e Patric Lorenzon e dai consiglieri Marco Banzola e Federico Repetto. Con 24 società affiliate, che rappresentano oltre 100 operatori del settore, Med.&A. gestisce circa 15 milioni di ettolitri di vino all’anno, per un volume d’affari che sfiora 1 miliardo di euro.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi", ha commentato Carlo Miravalle. "Grazie anche al costante sostegno di Unione italiana vini, negli ultimi tre anni abbiamo raggiunto risultati importanti in termini di visibilità, rappresentanza e presenza nei principali appuntamenti del comparto, ma il lavoro da fare è ancora molto. La priorità dei prossimi anni sarà rafforzarne base associativa e senso di appartenenza, puntando al coinvolgimento di sempre più colleghi in un progetto comune, a partire dalla specializzazione, dalla professionalità e dall'assistenza imparziale che da sempre caratterizzano il lavoro dell’associazione. Oggi, più che mai viste le difficoltà del settore, il futuro della nostra categoria dipende dalla capacità di condividere competenze per fornire assistenza e consulenza di alto livello a clienti e aziende, in direzione di una diversificazione dei mercati ormai improcrastinabile”.

Tra i risultati conseguiti nel corso del concluso mandato, figura proprio il presidio delle manifestazioni di riferimento, da Vinitaly alla Bulk Wine Exhibition di Amsterdam, contribuendo a rafforzarne il profilo nazionale e internazionale. Parallelamente, è aumentata la presenza di Med.&A. sulle pagine della stampa di settore, con approfondimenti dedicati all’attività dell’associazione e alla valorizzazione della figura professionale degli intermediari del vino. Fondata nel 2000, Med.&A. tutela e valorizza intermediari e agenti di commercio di vini sfusi sotto il profilo sindacale, tecnico, economico e sociale, rappresentandone gli interessi presso le istituzioni e influenzando le politiche a beneficio del comparto vinicolo.