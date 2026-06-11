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Dalla Sicilia alla Svizzera
Appuntamento il 16 giugno a Zurigo organizzato da Irvo
La Sicilia guarda al mercato svizzero con un nuovo appuntamento dedicato alla promozione delle filiere del vino. Il 16 giugno 2026 a Zurigo, l’IRVO, l'Istituto regionale del vino e dell’olio parteciperà a un’iniziativa B2B con la Masterclass che coinvolgerà il comparto vitivinicolo siciliano, nell’ambito delle attività di internazionalizzazione promosse dalla Camera di Commercio Italiana per la Svi...
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EFA News - European Food Agency
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