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Kfc si espande in Emilia-Romagna: investiti 5 mln euro
Nuovo ristorante a Bologna, altre 4 aperture nella Regione entro il 2026
Con l’apertura l’11 giugno del nuovo ristorante di Castenaso, alle porte di Bologna, Kfc Italia rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna raggiungendo quota 10 ristoranti nella Regione, pari a circa il 7% del network nazionale. L’inaugurazione porta alla creazione di 20 nuovi posti di lavoro, che si aggiungono ai circa 180 già impiegati da Kfc sul territorio.Il brand del pollo fritto nel mondo...
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EFA News - European Food Agency
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