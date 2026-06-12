Fondazione Marco Fileni festeggia 10 anni

Dieci anni di impegno, memoria e futuro per i giovani delle Marche. La Fondazione Marco Fileni ETS ha voluto celebrare il primo decennio di attività attraverso un evento corale ai Giardini Pubblici di Jesi, rinnovando in questo modo il proprio legame profondo con il territorio. Nata nel 2016 per volontà della famiglia Fileni in memoria del terzogenito Marco, la Fondazione ha scelto di festeggiare qu...