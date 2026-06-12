Sace si espande a Oriente

Si espande a Oriente l'attività di Sace, l'export credit agency italiana direttamente partecipata dal MEF. La società, infatti, ha siglato un accordo di riassicurazione con Qatar Development Bank (QDB) finalizzato a "supportare di operazioni di export credit che riguardano fornitori italiani e qatarioti".

L’intesa é stata siglata in occasione di TXF Global 2026, il piú grande evento mondiale dedicato agli esperti di finanza ed export, chiuso ieri a Praga: Sace vi ha partecipato presentando ufficialmente Sace50, il nuovo piano per l'export made in Italy annunciato ieri con cui la società mette sul piatto 150 miliardi di euro (leggi notizua EFA News).All'edizione di quest'anno del Salone hanno partecipato oltre 1.600 leader del settore, tra banche commerciali, agenzie governative (come Sace per l'Italia), investitori istituzionali ed esportatori

Il nuovo accordo siglato con il Qatar, dal canto suo, consentirà alle due agenzie di collaborare su progetti di comune interesse, aprendo nuove opportunità per le imprese italiane e qatariote in Paesi terzi. La partecipazione di QDB avverrà in linea con i principi della finanza islamica (Sharia-compliant). L’accordo conferma l’impegno condiviso di Sace e QDB nel sostenere la crescita delle imprese e favorire lo sviluppo degli scambi commerciali internazionali attraverso soluzioni dedicate di assicurazione e condivisione del rischio.

“Insieme a Qatar Development Bank - spiega Mario Melillo, Chief Network Officer di Sace - mettiamo in campo un quadro di collaborazione concreto per sostenere operazioni di export nei mercati terzi che coinvolgono contenuto italiano e qatariota. Questa intesa contribuirà ad aprire nuove opportunità per le imprese di entrambi i Paesi, facilitandone l’accesso a progetti internazionali e rafforzandone il ruolo nelle catene globali del valore".

Aggiunge Paolo Toschi, ambasciatore d’Italia presso lo Stato del Qatar: "questo accordo testimonia il crescente dinamismo e la solidità delle relazioni tra Italia e Qatar. La partnership contribuirà ad aprire nuove opportunità sui mercati internazionali per entrambi i Paesi e rappresenterà un volano strategico per una crescita trainata dall’export".

"Partnership di questa natura - conclude Khalid Abdullah Al-Mana, vice presidente di Enterprise Development di Qatar Development Bank e executive director di Qatar Exports - assumono un’importanza crescente in un contesto in cui gli esportatori sono chiamati a competere in progetti internazionali di dimensione sempre maggiore. La collaborazione con SACE consente a QDB di rafforzare ulteriormente il supporto alle imprese esportatrici qatarine e di contribuire a un quadro di cooperazione in grado di sostenere le ambizioni di crescita sui mercati globali tanto degli esportatori qatarioti quanto di quelli italiani".