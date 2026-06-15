Dazi e agricoltura in agenda domani al Parlamento Ue

I dazi Ue-Usa tornano in prima pagina visto che è previsto che domani, martedì 16 giugno, gli eurodeputati diano l'approvazione finale a due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari dell'UE previsti dalla dichiarazione con giunta UE-USA di agosto 2025. Le proposte, già concordate dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio, eliminerebbero la maggior parte delle tariffe sui beni industriali e agricoli provenienti dagli Stati Uniti. Allo stesso tempo, i negoziatori hanno concordato diversi elementi che rafforzano la proposta originale della Commissione.

Al termine, l'eurodeputato Bernd Lange terrà un briefing alle ore 14 sulla legislazione tariffaria che interessa le relazioni commerciali tra UE e USA, seguito da un seminario per i media sulle questioni commerciali dell'UE.

A seguire si svolgerà un seminario sugli accordi commerciali dell'UE, incentrato sulla protezione dell'economia dell'Unione, sulle misure di difesa commerciale, sul Mercosur e sull'architettura degli accordi commerciali dell'UE.

Sempre domani 16 giugno è previsto il voto in plenaria al Parlamento europeo sulle nuove norme UE per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.