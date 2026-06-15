Nostromo, 75 anni in una limited edition

Il lato più pregiato del tonno racchiuso in una confezione in stile retrò, pensata per essere collezionata. Vintage 75 è la nuova limited edition che celebra i 75 anni di Nostromo, esaltando la ventresca, il taglio più ricercato e tenero del tonno. Un tributo alla tradizione che continua a evolversi attraverso innovazione, attenzione alla qualità, cura del dettaglio e sapori autentici.La linea si c...