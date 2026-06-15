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Nostromo, 75 anni in una limited edition
Tre referenze premium “Vintage 75” reinterpretano in chiave contemporanea lo stile originario del 1951
Il lato più pregiato del tonno racchiuso in una confezione in stile retrò, pensata per essere collezionata. Vintage 75 è la nuova limited edition che celebra i 75 anni di Nostromo, esaltando la ventresca, il taglio più ricercato e tenero del tonno. Un tributo alla tradizione che continua a evolversi attraverso innovazione, attenzione alla qualità, cura del dettaglio e sapori autentici.La linea si c...
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EFA News - European Food Agency
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