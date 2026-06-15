Marchesi Frescobaldi, viticoltura per i detenuti di Gorgona

L’11 giugno, sull’isola di Gorgona, il presidente di Marchesi Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi, ha stappato la prima bottiglia di Gorgona 2025 per inaugurare il nuovo millesimo di un vino che nasce proprio sull’isola di Gorgona, ultima colonia penale attiva in Europa.

Marchesi Frescobaldi e l’Istituto Penitenziario di Gorgona collaborano insieme dal 2012 per creare un percorso di formazione e favorire il reinserimento sociale attraverso la viticoltura. Infatti, i detenuti che si trovano nell’ultima fase della pena lavorano presso il vigneto e la cantina per acquisire competenze professionali, aiutati e affiancati dagli agronomi ed enologi di Marchesi Frescobaldi. Durante tutto l’anno, i detenuti danno un contributo attivo alla produzione del vino, che allo stesso tempo permette loro di vivere un’esperienza sia professionale che umana e che ha lo scopo di valorizzare il tempo, la responsabilità e la relazione con la terra. I detenuti hanno riportato a produzione un ettaro di vigneto sull’isola, a cui si è aggiunto negli anni 1,3 Ha, piantato da Marchesi Frescobaldi.

Lamberto Frescobaldi, presidente di Marchesi Frescobaldi, ha affermato: “Quando entri in carcere il concetto di tempo cambia completamente: le giornate diventano tutte uguali, si perde il ritmo delle stagioni e quasi il senso dell’attesa e del futuro. In vigna accade l’opposto. La vite cambia ogni giorno dell’anno, chiede attenzione costante, cura e presenza. È un lavoro che riporta i detenuti dentro un tempo autentico, più umano. Per questo il progetto di Gorgona, arrivato quest’anno alla quattordicesima vendemmia, continua a renderci ogni anno profondamente orgogliosi: offriamo a queste persone non solo un’occupazione e un salario, ma la concreta possibilità di ritrovare equilibrio, dignità e una nuova prospettiva per il futuro.”