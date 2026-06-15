American Express mette le mani su The Fork

American Express ha formalizzato una proposta di acquisizione di TheFork, una delle principali piattaforme online per la ricerca e la gestione di prenotazioni di ristoranti in Europa, da Tripadvisor, con l'obiettivo di rafforzare la propria offerta nel segmento della ristorazione in Europa.

La proposta di acquisizione si inserisce nella più ampia strategia di American Express nel settore della ristorazione e segue il successo delle acquisizioni di Resy e Tock. Nel loro insieme, queste piattaforme dovrebbero consentire ad American Express di estendere il proprio network a circa 75mila ristoranti prenotabili.

Attraverso la proposta di acquisizione di TheFork, American Express rafforzerebbe la propria offerta nella ristorazione in Europa e la capacità di offrire ai Titolari di Carta e ai consumatori l’accesso a ristoranti particolarmente richiesti, sostenendo al contempo la crescita del proprio business internazionale, uno dei principali motori di crescita del Gruppo.

"Nel tempo, la proposta di acquisizione ci consentirebbe di rafforzare il nostro modello distintivo di Membership, offrendo ai Titolari di Carta nuove opportunità per scoprire, prenotare e accedere a ristoranti di qualità, supportando al contempo i nostri partner della ristorazione nell'ampliare la propria clientela e sviluppare il proprio business", dichiara Rafa Marquez, President of International Card Services di American Express, auspicando la "prospettiva di sostenere il percorso di crescita di TheFork e di valorizzarne il successo rafforzando al contempo la nostra presenza nel settore della ristorazione in Europa".

"American Express condivide il nostro impegno verso innovazione, qualità del servizio e ospitalità", commenta da parte sua Almir Ambeskovic, Chief Executive Officer di TheFork. "Insieme avremo l'opportunità unica per accelerare la nostra missione, creando ancora più valore per i ristoranti e offrendo esperienze sempre più ricche e semplici a milioni di utenti in Europa".

Fondata nel 2007, TheFork offre ai ristoratori soluzioni per la gestione delle prenotazioni, l’interazione con i clienti e l'ottimizzazione delle attività operative, contribuendo al miglioramento delle performance commerciali e garantendo al contempo un'esperienza di prenotazione semplice per i clienti. TheFork mette in contatto milioni di utenti a oltre 50mila ristoranti in 11 Paesi europei attraverso la propria piattaforma per la gestione delle prenotazioni, la relazione con i clienti e le attività dei ristoratori, affiancata da un’app e da un sito web per scoprire e prenotare ristoranti.

A seguito del perfezionamento dell'eventuale operazione, TheFork continuerebbe a operare sotto la guida dell'attuale management, beneficiando al contempo della portata globale e della capacità di supporto di American Express. Il completamento dell'operazione proposta è previsto entro la fine del 2026. In base ai termini della proposta, American Express acquisterà TheFork da Tripadvisor per un corrispettivo pari a 700 milioni di dollari, da corrispondersi interamente in denaro e soggetto ai consueti aggiustamenti del prezzo.