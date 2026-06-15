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Pescherecci. Aiuti Ue a Croazia per 8 mln euro
Sovvenzioni per la copertura fino al 70% dei costi aggiuntivi del carburante
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato croato da 8 milioni di euro per sostenere le imprese di pesca che devono far fronte all'aumento dei prezzi del carburante a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026.L'aiuto...
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EFA News - European Food Agency
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