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All'isola di Mozia un premio dedicato alle eccellenze italiane
Il 20 giugno premiazione è organizzata dall’Associazione Strada del Vino Marsala
In uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, nell’isola di Mozia, il 20 giugno 2026 alle ore 18, si svolgerà la III Edizione del Premio Internazionale Mozia, un appuntamento dedicato alle eccellenze italiane e internazionali che, con il proprio percorso, hanno contribuito alla crescita culturale e civile del Paese. L'isola si trova di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra l'Isola Gra...
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EFA News - European Food Agency
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