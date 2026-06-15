Dolce Passione, il cocomero al mare

Venerdì 12 giugno, presso la storica terrazza sul mare del Bagno Milano di Cesenatico, si è svolta una serata dedicata completamente al cocomero Dolce Passione, ingrediente protagonista della cena organizzata dal Consorzio Dolce Passione e realizzata dallo chef Mauro Spadoni.

Il Consorzio è nato nel 2023 con lo scopo di valorizzare il cocomero a buccia nera Made in Italy e per riportarlo sul mercato italiano dopo un’assenza di trent’anni. Promotori di questo percorso sono tre importanti player della produzione e commercializzazione del settore che si sono costituiti in Consorzio: Lorenzini Naturamica (Sermide e Fellonica, Mantova), azienda agricola con quattro decenni di storia, specializzata nella produzione di meloni e angurie; Cico-Mazzoni (Tresignana, località Tresigallo, Ferrara), oltre 60 anni di attività, leader nella filiera dell’ortofrutta fresca; infine, Ortofrutta Castello (Stanghella, Padova), da quarant’anni tra le aziende leader nel commercio dell’ortofrutta. La peculiarità del prodotto è il seme di nuova generazione, rappresentato dalla cultivar “Dark Star”, in esclusiva al Consorzio Dolce Passione in collaborazione con l’azienda sementiera Known-you Seed, new entry nel mercato europeo delle sementi.

Il cocomero viene coltivato in 11 regioni italiane e non solo è apprezzato dai consumatori italiani, ma anche da quelli esteri: nel 2025, i mercati esteri, soprattutto Nord Europa e Asia occidentale, hanno rappresentato una quota di mercato che ha interessato oltre il 50% dell’intera produzione del Consorzio.

Luciano Trentini, Direttore del Consorzio, afferma: “Il cocomero è il prodotto dell’estate, la nostra presentazione quindi non poteva che avvenire in una località di mare affacciati sulla spiaggia al calar del sole. La campagna della nostra varietà è iniziata con il piede giusto e se il meteo ci darà una mano la stagione sarà sicuramente positiva. Il cocomero è un prodotto che ha un buon indice di penetrazione vale a dire che almeno il 56% delle famiglie italiane lo compra e lo consuma, per 12 kg a nucleo. L’80% degli acquisti avviene presso la GDO in particolare nei supermercati, canale prediletto anche da Dolce Passione che in alcune catene offre anche servizi al consumatore attraverso un prodotto tracciato, già tagliato in porzioni, presente in contenitori refrigerati a marchio Dolce Passione.”