Bestie Bite vuole arrivare negli Usa (con le videorecensioni)

Si chiama Bestie Bite ed è l'app tutta italiana dedicata alle video recensioni nel settore hospitality. La società ha chiuso un nuovo round da 1,5 milioni di euro sottoscritto tramite strumento SAFE e guidato dalla famiglia Grassi attraverso la holding di famiglia G&G, azionista di E80 Group di Viano, in provincia di Reggio Emilia.

Dal lato consumer, Bestie Bite è un'app che impara cosa piace al cliente e cosa cerca: usa l'AI per accompagnare il cliente, attraverso i video, verso la scelta più appropriata di ristoranti, caffè e hotel in modo più rapido e con maggiore fiducia. A differenza delle recensioni tradizionali, ogni contenuto poggia su standard di verifica e regole di autenticità (autenticazione, fraud detection e AI video detection): il risultato è una community in cui ci si può fidare di ciò che si vede. A rafforzare questo circolo virtuoso c'è la gamification, con un sistema di cashback che premia chi contribuisce con video autentici.

Dal lato business, Bestie Bite introduce il primo "AI Marketing employee" del settore hospitality: l'intelligenza artificiale prende il posto di social media manager e agenzie di marketing. In sostanza, un video "autentico" creato dalla community di Bestie Bite, genera un intero piano editoriale per il mese successivo e lo pubblica in autonomia sui canali del locale.

Bestie Bite può vantare oltre 100.000 utenti raggiunti e più di 120.000 video caricati in oltre 80 paesi nel mondo: tra i primi casi d'uso strutturati spicca Pescaria, il primo fast food di pesce in Italia che utilizza la piattaforma per ottenere contenuti video riutilizzabili e analisi continue sulla customer experience.

Il capitale aggiuntivo, raccolto in meno di 4 mesi dal primo round da 700 mila euro, porta a 2,2 milioni di euro il totale raccolto> i soldi servono per sostenere il consolidamento dell'azienda in Italia e l'apertura del mercato statunitense, con una nuova base a San Francisco.

Bestie Bite è guidata dalle co-founder Carlotta Robbe Di Lorenzo, ceo, e Caterina Vertefeuille, COO, entrambe second-time founder con una solida esperienza nel settore hospitality. Oltre alle founder, il team include Placido Falqueto, CTO (Software Engineer e PhD in AI e Robotics).

"Vogliamo rivoluzionare questo mercato - hanno commentato le due co-founder - L'autenticità è il bene più prezioso e più scarso del web: noi stiamo costruendo un nuovo standard e un layer tecnologico che porta ai ristoranti tutta la potenza dell'intelligenza artificiale, partendo sempre da contenuti veri. Con questo round acceleriamo dall'Italia agli Stati Uniti per renderlo lo standard globale".