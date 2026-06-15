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Gavi Docg, piace di più all'estero
Denominazione continua la sua ascesa: UK, Usa e Germania principali mercati
Il Consorzio Tutela del Gavi ha diffuso i dati di vendita della denominazione per il 2025, che confermano l’importante presenza internazionale del Gavi Docg. Con oltre 12 milioni di bottiglie esportate - pari al 91% della produzione - la denominazione raggiunge tutti i mercati del mondo, dall'Europa al Nord America, dall'Asia al Medio Oriente. Il dato più interessante di questo bilancio 2025 è la p...
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EFA News - European Food Agency
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