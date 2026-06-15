Puglia: riconosciuti oltre 13 ettari vigneti eroici e storici

Regione Puglia compie un importante passo nella tutela del proprio patrimonio vitivinicolo con la pubblicazione del primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n° 166 del 20 febbraio 2025 e tenuto dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Nel primo elenco, pubblicato con la Dds n. 257 del 09 giugno 2026, sono stati riconosciuti oltre 13 ettari di superfici identificate come vigneti storici e eroici, individuati nei comuni di Putignano e Locorotondo, in provincia di Bari, Manduria, in provincia di Taranto, e San Marco La Catola e Motta Montecorvino, in provincia di Foggia. Si tratta di aree che custodiscono un patrimonio agricolo, paesaggistico e culturale di straordinario valore, testimonianza della lunga tradizione vitivinicola pugliese e delle pratiche colturali che hanno caratterizzato il territorio nel corso di interi secoli.

“Questi vigneti", ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura e allo sviluppo Rurale Francesco Paolicelli, "custodiscono un patrimonio antico fatto di saperi, tradizioni, paesaggi e biodiversità che abbiamo il dovere di preservare e trasmettere alle future generazioni. Salvaguardare queste superfici significa non solo proteggere la memoria storica della viticoltura pugliese, ma anche sostenere le comunità che continuano a prendersene cura con passione e competenza”.

La tutela dei vigneti eroici e storici trova fondamento nella Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, che all'articolo 7 promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o caratterizzate da particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

L'elenco regionale è finalizzato a individuare e valorizzare le superfici vitate che presentano specifiche caratteristiche di eroicità o storicità. In particolare, sono definiti eroici i vigneti che possiedono almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui pendenze elevate, altitudini superiori ai 500 metri sul livello del mare, sistemazioni su terrazze e gradoni o localizzazione nelle piccole isole. Sono invece considerati storici i vigneti che dimostrano la presenza di una superficie vitata antecedente al 1960 e che conservano elementi tradizionali quali l'alberello pugliese o sistemazioni idraulico-agrarie e terrazzamenti di particolare pregio paesaggistico.