One Rock Cap. acquisisce Hana Group e Eat Happy Group

La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo delle francesi Hazel ParentCo Sas e Hazel ManCo Sas (congiuntamente "Hana Group") della Francia e della tedesca Fcf Holding GmbH ("Eat Happy Group") da parte della statunitense One Rock Capital Partners, Llc (Orcp). L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi...