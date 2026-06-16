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One Rock Cap. acquisisce Hana Group e Eat Happy Group
Commissione UE autorizza controllo esclusivo ai sensi delle norme sulla concorrenza
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo delle francesi Hazel ParentCo Sas e Hazel ManCo Sas (congiuntamente "Hana Group") della Francia e della tedesca Fcf Holding GmbH ("Eat Happy Group") da parte della statunitense One Rock Capital Partners, Llc (Orcp). L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi...
lml - 60996
EFA News - European Food Agency
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