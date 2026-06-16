Agivi: Vittoria Rocca nuovo presidente

Passa a Vittoria Rocca la guida di Agivi, l’Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani di Unione italiana vini. L’imprenditrice vitivinicola, classe 1991 e responsabile commerciale della Angelo Rocca & Figli, nonché già vicepresidente nel precedente mandato, è stata eletta oggi all’unanimità dal Consiglio direttivo e raccoglie il testimone da Marzia Varvaglione. Ad affiancarla per il prossimo triennio saranno i vicepresidenti Tommaso Canella (Casa Vinicola Canella Spa) e Martina Centa (Soc. Agr. Roeno).

“Desidero innanzitutto ringraziare Marzia Varvaglione per aver guidato Agivi con autorevolezza e credibilità, contribuendo in maniera determinante alla crescita e al rafforzamento dell’associazione", ha commentato Rocca. "Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, in una fase particolarmente complessa per il mercato del vino. Sono convinta che proprio i giovani imprenditori possano cogliere questo momento di difficoltà e trasformarlo in un’opportunità di crescita e rinnovamento per il settore, con uno sguardo fresco sul mercato, aperti all’innovazione, alle nuove sensibilità dei consumatori e ai modelli di business che stanno ridisegnando il comparto. Per questo", ha concluso, "vogliamo impegnarci a rendere il vino sempre più attrattivo per le nuove generazioni, raccontandone il valore culturale, sociale ed emozionale con strumenti e linguaggi capaci di parlare al presente: ‘Let’s make wine sexy’ non è solo uno slogan, è il nostro manifesto”.

Un invito collettivo, quello lanciato da Rocca assieme ai vicepresidenti Canella e Centa, che punta “a rendere il vino desiderabile, capace di generare curiosità, appartenenza, dialogo ed emozione”. “Passo questo testimone con grande soddisfazione e con la consapevolezza di lasciare Agivi in ottime mani", ha dichiarato la presidente uscente Varvaglione, oggi alla guida del Ceev e vicepresidente Uiv. "Sono stati tre anni intensi e impegnativi, ma anche estremamente importanti per la crescita della nostra associazione, che ha saputo rafforzare la propria rappresentatività e il proprio ruolo all'interno del settore. Sono particolarmente felice che questo percorso prosegua nel segno della continuità con Vittoria Rocca, alla quale auguro buon lavoro certa che saprà traghettare Agivi con competenza, passione e visione”.

Durante il mandato di Varvaglione la compagine ha infatti consolidato il proprio ruolo di riferimento per i giovani imprenditori del settore, registrando l’ingresso di 82 nuovi soci e ampliando del 43% la propria base associativa, oggi a quota 150 soci (l’età media è 33 anni). A sedere nel Consiglio Nazionale di Unione italiana vini per la compagine saranno ora la presidente Vittoria Rocca e il vicepresidente designato Tommaso Canella.

Il Consiglio direttivo eletto dall’assemblea generale dei soci è invece composto da Giulia Benazzoli (Benazzoli Fulvio Società Agricola), Tommaso Canella (Casa Vinicola Canella Spa), Martina Centa (Soc. Agr. Roeno), Oreste De Santis (Macchie Santa Maria Cantine), Carlo Alberto Furia (Croce Del Vento Srl), Giulia Goretti (Agr Goretti Prod Vini Srl), Emanuele Leonardi (Antica Cantina Leonardi Srl), Matteo Marenda (Az.Agr. Sesta Di Sopra Di Bandirola Enrica), Nicoletta Pala (Audarya), Vittoria Rocca (Angelo Rocca & Figli), Annamaria Sorricchio Di Valforte (Barone Di Valforte).