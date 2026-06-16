Montepaschi a supporto del settore lattiero-caseario

I Magazzini Generali Fiduciari del Gruppo Montepaschi crescono con l’ampliamento del proprio stabilimento di Suzzara (MN) e l’inaugurazione del nuovo magazzino C per la stagionatura e lo stoccaggio delle forme di formaggio a pasta dura.

Il nuovo impianto si sviluppa su una superficie coperta complessiva di 1.800 metri quadrati, con una capienza aggiuntiva di oltre 54.000 posti forma, pari ad un incremento di oltre il 20% della capacità di stoccaggio globale. Il magazzino, attrezzato con scalere di 22 file in altezza, si caratterizza per indici di efficienza energetica e di sicurezza ai massimi livelli di settore. Con la terza unità produttiva nella zona di produzione DOP del Parmigiano Reggiano, i Magazzini Generali Fiduciari offrono oggi una possibilità di stoccaggio complessivo fino a 300.000 forme. La clientela comprende i principali operatori del settore a livello nazionale ed internazionale oltre a piccoli caseifici cooperativi locali.

Fabrizio Schintu, Direttore Generale dei Magazzini Generali Fiduciari, in occasione dell’evento di inaugurazione, ha affermato: “I Magazzini Generali Fiduciari di Mantova rappresentano un’eccellenza nel settore lattiero-caseario, frutto di un’esperienza maturata in oltre cento anni di attività in un segmento altamente qualificato della filiera, al fianco dei principali produttori di formaggi DOP italiani, elementi identitari del Paese e del Made in Italy. I Magazzini Generali Fiduciari condividono con il Gruppo Montepaschi un modello di attenzione al mondo agroalimentare e di vicinanza ai produttori, che ne contraddistingue l’operato, facilitando l’accesso al credito e offrendo garanzie di qualità nella delicata fase di stagionatura che necessita notoriamente di tempi lunghi. Grazie ai nuovi spazi più capienti e all’avanguardia saremo in grado di offrire un servizio ancora più evoluto e coerente con i principali criteri di sostenibilità.”

Il Gruppo Montepaschi sostiene concretamente il settore agroalimentare e la Dop Economy italiana attraverso la propria attività: non solo un punto di riferimento per le varie imprese nei diversi territori, ma anche attento alle esigenze del comparto primario, asset fondamentale dell’economia del paese. Inoltre, il gruppo si impegna a contribuire allo sviluppo sostenibile del comparto all’insegna della transizione green e dell’innovazione.