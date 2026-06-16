Pret A Manger: taglio del nastro nella stazione di Bologna AV

Pret A Manger, la catena di caffetterie con sede nel Regno Unito nota per i suoi piatti preparati al momento e il caffè biologico, ha inaugurato un nuovo punto vendita presso la Stazione Ferroviaria di Bologna AV, una delle principali stazioni della rete Grandi Stazioni Retail. Il marchio è gestito in Italia in esclusiva da Chef Express (Gruppo Cremonini), che ne sta guidando l’espansione nei principali snodi di trasporto, tra cui stazioni ferroviarie, aeroporti e aree di servizio autostradali.

Il nuovo punto vendita si trova nella stazione ferroviaria dell’Alta Velocità, nella Hall al livello-2. Offre 60 posti a sedere e darà lavoro a circa 30 nuovi dipendenti. Sempre a Bologna, Pret A Manger ha recentemente aperto un punto vendita all’interno dell’Aeroporto di Bologna, situato nell’area partenze tra i gate 4 e 5, dove ha già riscosso un notevole successo tra i clienti.

"L’Emilia Romagna è la regione dove ha sede la nostra azienda e siamo felici di portare qui Pret A Manger, una delle catene internazionali più famose per il cibo fresco e il caffè biologico", ha dichiarato Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express. "Dopo il successo dell’apertura nell’aeroporto di Bologna, grazie alla collaborazione con Grandi Stazioni Retail debuttiamo anche nella stazione dell’AV, nodo ferroviario strategico per l’Italia. Chef Express si conferma una piattaforma di ristorazione ideale per sviluppare in Italia, in modalità multicanale (travel, commerciale, ecc.), i brand internazionali”.

Come in ogni negozio Pret, il personale servirà un menu composto da caffè biologico e piatti preparati al momento ogni giorno nella cucina interna, utilizzando ingredienti di alta qualità selezionati con cura.Il menu di Bologna AV propone alcuni dei panini più popolari di Pret, tra cui il Classic Super Club con petto di pollo, pancetta affumicata e pomodori freschi; un'ampia selezione di baguette come quella vegetariana con Cheddar e chutney di cipolle; e la baguette più venduta con pollo e pancetta, condita con un delizioso dressing Caesar.

Il menu comprende anche wrap, zuppe e insalate fresche come l’Avocado, Wild Crayfish & Cucumber Bowl e lo Smoked Salmon, Egg & Edamame Protein Box, con avocado fresco e uova da allevamento all’aperto.L'offerta per la colazione e il pomeriggio comprende pasticcini appena sfornati, croissant salati caldi, vasetti di yogurt e frutta, frullati e un'ampia gamma di bevande rinfrescanti. I dolci di Pret, tra cui biscotti, muffin e barrette, sono accompagnati da una selezione di bevande preparate dal barista, tra cui latte macchiato, cappuccino, mocha e tè, serviti caldi o freddi con latte biologico e alternative ai latticini.

Attualmente Pret A Manger in Italia è presente all’aeroporto di Milano Malpensa (tre punti vendita), all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio (due punti vendita), all’aeroporto di Bologna, alla Stazione Centrale di Milano, alla Stazione Ferroviaria ad Alta Velocità di Bologna Centrale e all’area di servizio San Martino sull’autostrada A1 nei pressi di Parma. Sono previste future aperture alla Stazione Termini di Roma e agli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia.