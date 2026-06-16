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Ue, misure d'urgenza per i prezzi dei fertilizzanti
Anche pagamenti diretti anticipati agli agricoltori per pagare banche e fornitori
Oggi il Parlamento europeo ha approvato l'uso della procedura d'urgenza per le misure a sostegno degli agricoltori colpiti dall'aumento dei prezzi dei fertilizzanti. Le misure proposte erano state inizialmente annunciate dalla Commissione nel suo piano d'azione per i fertilizzanti. Le nuove misure includono un regime di liquidità e pagamenti diretti anticipati agli agricoltori per aiutarli a pagare ba...
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EFA News - European Food Agency
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